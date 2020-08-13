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Белорусы могут потерять страну: главред "Гордона" Алеся Бацман сравнила ситуацию в Беларуси с событиями 2014 года в Украине

Известная журналистка, главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман рассказала в эфире "Украина 24", чем Беларуси грозят массовые протесты.

"Многие белорусы этого не понимают. Остается большая опасность, что Россия воспользуется этой неразберихой, хаосом, как она воспользовалась в нашем случае, отобрав Крым, войдя на Донбасс, развязав там войну", — сказала она.

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По словам журналистки, для Беларуси последствия могут быть еще хуже.

"В ситуации с Беларусью это может вылиться в то, что если мы потеряли Крым, то они могут потерять всю страну. Это очень плохой сценарий для всех. Белорусы должны понимать, что в любой момент туда могут войти регулярные российские войска", — заявила она.

Ранее белорусский политик заявил, что власть должна пойти на диалог с гражданами во избежание трагического сценария.