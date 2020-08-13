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"Нас очень обидел поступок Путина": белорусский оппозиционер Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало рассказал о письмах политикам и об угрозах Тихановской

Бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало рассказал в эфире "Украина 24", зачем он писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать свободные выборы в Беларуси.

"Я прекрасно отдаю себе отчет, что мы исходим из национальных интересов Беларуси. Что касается письма Путину, надо понимать, что я написал и Зеленскому, и Меркель, и Дуде, и Трампу, и еще 30 лидерам европейских стран. Я не просил вмешиваться во внутренние дела республики. Просил только требовать от Лукашенко проведения свободных демократических выборов, где каждый был бы убежден в их результатах. Ничего больше в этих письмах не содержалось", — сказал он.

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Политик рассказал, что обиделся на Путина после выборов.

"Нас очень обидел и вверг в большое разочарование тот факт, что Путин признал Лукашенко и поздравил его, хотя российское руководство прекрасно осведомлено о том, что произошла фальсификация выборов, Лукашенко не победил, только делал так, чтобы голоса были украдены у белорусов", — сказал он.

Также Цепкало рассказал, что соперницу Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую, вероятнее всего, шантажировали детьми и мужем, чтобы она покинула Беларусь.

"Ей не оставили никакого шанса, как, собственно, и мне. На нее надавили психологически, показывали фотографии детей, не знаю, в каком контексте, возможно, говорили, что если не уедет, не сможет их увидеть 8-10 лет. Наверное, показали фотографии ее супруга, который по две недели проводит в карцере, где нет даже места, чтобы поспать. Говорят, он потерял около 50 кг веса, думаю, что она, увидев его фотографию, понимая, что с ним может произойти в тюрьме, решила уехать. Моя супруга держит связь со штабом Тихановской, сама Светлана сейчас ни с кем не общается. Здесь используется шантаж с применением самых мерзких способов, власть грязная, низкая, не чурается никаких способов", — сказал он.

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Напомним, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей. Вскоре после этого Цепкало уехал в Украину.