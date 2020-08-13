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"Лукашенко может ожидать судьба Каддафи": Яковина назвал единственный выход Журналист рассказал, какие последствия будут иметь протесты в Беларуси для нынешнего режима

Журналист Иван Яковина рассказал в эфире канала "Украина 24", какое будущее может ожидать президента Беларуси Александра Лукашенко после протестов. В частности, он отметил, что сильно страдает экономика страны.

"Начали забирать свои вклады в белорусских банках. Если все пойдут и заберут свои вклады – белорусская банковская система просто моментально рухнет. Если при этом будут введены еще западные санкции, то режиму Лукашенко просто нечем будет кормить своих гоблинов, этих людей даже людьми сложно назвать", — сказал он.

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Журналист считает, что у Лукашенко остается весьма небогатый выбор действий.

"Сейчас ситуация у Лукашенко очень сложная. Не знаю, как он из нее собирается выкручиваться. Я бы на его месте бежал, тогда получил бы судьбу Януковича, а если он останется в Минске, я боюсь, что его ожидает судьба Каддафи (ливийский диктатор, в 2011 году был взят в плен повстанцами, которые устроили над ним самосуд и жестоко убили - Ред.). Выбор за ним", — сказал он.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные результаты показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом чуть более 80%. Однако оппоненты обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и масштабные забастовки.