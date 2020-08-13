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"Сильно избит": в Беларуси отпустили задержанного журналиста Избитого журналиста и его жену из милиции забрали коллеги

Журналиста белорусской службы Радио Свобода Виталия Цыганкова и его жену задержали и побили в Минске во время митинга медиков. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" руководитель белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.

"Перед разговором с вами мне только что сообщили, что их забрали из милиции. Это удалось большими стараниями, Виталий и Ольга сейчас на свободе. Они поехали домой. Виталий довольно сильно избит — ноги, колени побиты, синяк под глазом. Он собирается приехать к нам студию. Это не единичный случай того, что происходит с журналистами. Моя главная проблема как руководителя, конечно, донести информацию до аудитории, но я должен думать и про безопасность журналистов", — сказал он.

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Лукашук посоветовал, как в подобных ситуациях вести себя журналистам.

"Не находиться близко к АМАП (отряд милиции особого назначения — ред.), если не можете отбежать. Занять стратегическое место — в доме, на высоте, с крыши и максимально использовать зум. Если вы окажетесь близко к АМАП, то не сможете выполнить свою журналистскую работу", — сказал он.

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Цыганковых задержали 12 августа. Ольга Цыганкова рассказала, что в среду сотрудник ГАИ остановил их машину и потребовал выйти из автомобиля. С учетом случаев, когда людей вытаскивали из машины, избивали и задерживали, она отказалась и сказала, что покажет документы из машины. Сотрудник ГАИ отреагировал очень резко, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет к голове и потребовал выйти. Авто окружили несколько машин ГАИ, Виталия выбросили из машины и избили.

Ранее сообщалось, что в Беларуси задержаны украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев.