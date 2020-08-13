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В Беларуси может начаться "русская весна" - политолог об угрозе для Украины Эксперт напомнил, что у границ Украины находятся две военные базы, на которые Россия давно положила глаз

Ситуация с протестами в Беларуси угрожает безопасности Украины, считает политолог Виктор Таран.

Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация в Беларуси потенциально угрожает не только украинско-белорусским отношениям, но и безопасности Украины. Потому что в случае, если протесты будут продолжаться, будет происходить эскалация конфликта, и Россия захочет сыграть в этом сценарии, проведя "русскую весну" - мы можем получить врага на границе продолжительностью 1 100 км", - сказал политолог.

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Таран обратил внимание на то, что на территории Беларуси у границ Украины находятся военные базы, где Россия может разместить свой контингент.

"Там находятся две стратегические базы – стратегической авиации, 150 км от Киева, лететь пять минут, и для размещения военных тактических сил. Кстати, с 2016 года Россия настаивала, чтобы разместить там контингент 30 тысяч человек. Украине очень важно найти правильный баланс - как спасти жизни наших граждан, не испортить отношения с Лукашенко и каким образом отреагировать на эти события", - сказал Таран.

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Ранее в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от партии "Голос" Инна Совсун заявила, что власти Украины должны призвать президента Беларуси Александра Лукашенко назначить новый тур выборов и прекратить насилие в отношении протестующих.