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Доверенное лицо Тихановской: "Ее мужа держат в карцере и постоянно избивают" Зинаида Михнюк рассказала о ситуации с вывозом Светланы Тихановской из Беларуси

У кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской убеждены, что выборы президента Беларуси сфальсифицированы, и подсчитали, сколько проголосовало за нее на самом деле. Об этом рассказала доверенное лицо Светланы Тихановской Зинаида Михнюк в эфире канала "Украина 24".

"Я возглавляю независимые профсоюзы в Брестском регионе и знаю только то, что знает вся Беларусь: что она (Тихановская — ред.) пошла в Центральную избирательную комиссию подать заявку о том, что выборы мы считаем фальсифицированными. Я хочу сказать по Бресту, что большинство участков подсчитало правильно, и везде Тихановская набрала за 60%. А есть участки, где должны быть повторные выборы. Поэтому мы считаем - мы вышли мирным протестом за свой голос", — сказала она.

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Михнюк допускает, что видеообращение с призывом прекратить протесты Тихановскую заставили записать силой.

"Я готовила встречу Тихановской с избирателями в Брестской области, и у нас были сведения, что против нее готовятся провокации. Я держала мобильник, а Светлана извинялась перед собравшимися гражданами, которых было около трех тысяч. Поэтому я не исключаю, что были угрозы, что под дулом пистолета она говорила то, что говорила. Потому что у нее муж в тюрьме, у нее двое детей. Насколько мне известно, ее мужа постоянно держат в карцере, постоянно избивают, хлоркой там каждый день… Говорят, что его здоровье пошатнулось. Но мы в это не верим", — сказала она.

Напомним, белорусский политолог Виталий Рымашевский заявил в эфире телеканала "Украина 24", что реальная поддержка на президентских выборах Александра Лукашенко составляет около 30% вместо официально объявленных 80%.