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Белорусы – рыцари: психолог охарактеризовала протесты Белорусы во время протестов очень стараются не провоцировать

Человековед и исследователь архетипов Екатерина Хоптинская рассказала об архетипе рыцаря в белорусском обществе на сегодняшний день.

«Архетипы разные, их много как у украинцев, так и у белорусов. В Беларуси, например, есть архетип рыцаря, о котором мало кто в Украине знает. Когда я говорю о рыцарях, то имею в виду, что это человек, который имеет честь, отважен и действует согласно своим принципам», - заявила эксперт.

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По ее словам, белорусское общество сегодня возвращается к своим историческим истокам.

«В Украине тоже есть такие архетипы, но есть некоторая разница в том, что Беларусь, как мне кажется, сейчас находится в таком состоянии, когда она возвращается к своим историческим истокам. И они как раз сейчас пытаются вспомнить, что такое рыцарство, и так же они пытаются себя вести. Мы смотрим по их протестам, что они очень стараются не провоцировать», - отметила Хоптинська.

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Напомним, белорусский политолог Виталий Рымашевский заявил в эфире телеканала "Украина 24", что реальная поддержка на президентских выборах Александра Лукашенко составляет около 30% вместо официально объявленных 80%.