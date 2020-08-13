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Может быть, как с Крымом - экс-министр о ситуации в Беларуси С радикальным развитием ситуации в Беларуси Европа ничего не сможет сделать

Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о «радикальных сценариях» развития ситуации в Беларуси.

«Все санкционные меры (Запада - ред.) против Беларуси были испробованы в течение последних многих лет. Так или иначе они не оказали большое влияние на поведение Лукашенко или его окружения. То есть они уже привыкли к тем санкциям, которые являются жесткими, но не выходят за рамки того, чему мы были свидетелями», - заявил экс-министр.

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По его словам, если страны Запада прибегнут к большим санкциям, то возникает вариант, что «Беларусь полностью уйдет под Россию».

«Если перейдут к каким-то чрезвычайным санкциям, то тогда возникает вариант того, что Беларусь, то есть нынешняя власть, полностью уйдет под Россию, останется, так сказать, полностью управляемой из Москвы, чтобы решить все свои проблемы. Это означает не только создание союзного государства, а, наверное, и более радикальные сценарии, которые могут быть абсолютно неприемлемыми для европейского контекста, но с этим, так же, как и с нашим Крымом, Европа мало что может поделать. По крайней мере, она скорее всего ограничится декларациями», - отметил Грищенко.

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Напомним, ранее бывший заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера в эфире телеканала "Украина 24" назвал признаки фальсификации выборов в Беларуси.