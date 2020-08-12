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Протесты в Беларуси: политолог назвал серьезную ошибку Лукашенко По версии властей Беларуси, 70% граждан оказались агентами западных спецслужб, отметил эксперт

Президент Беларуси Александр Лукашенко живет в информационном вакууме и не видит, что у граждан могут быть реальные основания для недовольства ситуацией в стране.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" политолог Валентин Гладких.

Комментируя заявление белорусского лидера, что протестами руководят из-за рубежа, эксперт отметил:

"Это банальная тупорылая реакция любого режима, который пытается продемонстрировать, что любой протест, возникающий внутри страны, является инспирированным снаружи... Люди принципиально живут в информационном вакууме. Он не видит, что у людей, граждан Беларуси есть вполне реальные основания быть недовольными той ситуацией, в которой они оказались, и вполне реальные основания для того, чтобы выражать свой протест".

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Гладких считает, что предпосылки для протеста созрели "вполне органично на этой почве".

"Лукашенко может сколько угодно рассказывать байки, что там спецслужбы работали или еще кто-то. Он столько лет финансировал свое КГБ, а в результате у него 70% граждан Беларуси оказались агентами западных спецслужб, которые вышли против "выдающегося лидера". Это абсурд", - объяснил политолог.

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Напомним, ранее сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость Игорь Рынкевич в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Беларуси придумали новый способ протестов против президента Александра Лукашенко.