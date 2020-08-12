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Вместо митингов: в Беларуси придумали новый способ борьбы с Лукашенко Новый способ протеста оппозиционеры считают менее опасным

В Беларуси участники протестов против президента Александра Лукашенко намерены в качестве альтернативы уличным демонстрациям инициировать общенациональную забастовку.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость Игорь Рынкевич.

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"Власть перешла из авторитарной в тоталитарную, используя террористические методы запугивания и репрессий. Мы не знаем, сколько человек погибли в Беларуси в последние дни. В знак протеста против репрессий люди хотят объявить общебелорусскую забастовку. Это для нас менее опасный способ протеста, чем выход на улицы", - заявил он.

Рынкевич подчеркнул, что "эпоха Лукашенко прошла, за него люди не отдали даже 50%". По его словам, победительницей выборов стала Светлана Тихановская.

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Напомним, ранее бывший заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера в эфире телеканала "Украина 24" назвал признаки фальсификации выборов в Беларуси.