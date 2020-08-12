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Почему протесты в Беларуси невозможно остановить - эксперт дал объяснение Протесты в Беларуси - это не Майдан, а скорее Гонконг

Политический эксперт Богдан Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24» назвал важную деталь белорусских протестов, которая затрудняет возможность их подавления властями.

«Протест, который не имеет лидера, это безусловно проблема. Но хронически он не может иметь лидера, потому что политические элиты выхолощены. Кто может их возглавить? Лидер может разве родиться в этом процессе», - отметил эксперт.

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По его словам, наличие лидера в белорусских протестах - медаль, которая имеет две стороны.

«Если бы протесты имели лидеров, обезглавить протест было бы невероятно просто. К сожалению или к счастью - лидеров нет. И очень быстро обезглавить этот протест просто невозможно. Он, по сути... нам бы хотелось делать аналогии с Майданом (в Украине - ред.), но это больше Гонконг. Посмотрите, FireChat, Telegram, WhatsApp - все это оттуда пришло по своей сути для протеста, поэтому и определенные лидеры там также были, но одного лидера не было», - заявил Бондаренко.

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Напомним, ранее бывший заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера в эфире телеканала "Украина 24" назвал признаки фальсификации выборов в Беларуси.