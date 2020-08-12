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"Майдан" в Беларуси: названо ключевое отличие от других протестов Белорусский политик объяснил, способна ли оппозиция влиять на демонстрантов

Протесты в Беларуси не имеют формальных лидеров, поэтому белорусские оппозиционные политики не могут влиять на демонстрантов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич, комментируя заявление беглого оппозиционера Валерия Цепкало о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

"Ситуация зашла настолько далеко, что формальные обращения людей, которые были или не были кандидатами, уже не будут иметь никакого значения. Светлана Тихановская пользуется гораздо большей известностью, популярностью и поддержкой, о чем свидетельствуют и результаты голосования там, где удалось посчитать без фальсификаций. Даже то, что она обратилась к белорусам под воздействием спецслужб и призвала остановить протесты, не возымело действия", - отметил Губаревич.

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По его мнению, события "будут развиваться в ключе, в котором понимает белорусское общество".

"В обществе большое неприятие политики Александра Лукашенко… Есть консенсус вокруг идеи, что этот президент должен уйти. Отличие этих протестов - что нет формальных лидеров и не будет тех, кто своими призывами сможет как-то повлиять на изменение ситуации. Люди просто имеют цель - это уход Лукашенко из власти. Они будут этой цели добиваться любыми способами", - заявил белорусский политик.

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Напомним, ранее бывший заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера в эфире телеканала "Украина 24" назвал признаки фальсификации выборов в Беларуси.