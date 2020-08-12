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Протесты в Беларуси: эксперт рассказал, что может остановить Лукашенко Пока Лукашенко обладает ресурсами, чтобы взять ситуацию под контроль

Президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, к чему могут привести протесты в Беларуси и на какие уступки может пойти действующая власть.

«Мы являемся свидетелями очень серьезной ситуации. Ее ход будет влиять не только на ситуацию внутри государства, а и на отношения Беларуси с Украиной, вообще на ситуацию в Восточной и Центральной Европе. Это опасная ситуация. Думаю, что Лукашенко сделает все возможное, чтобы, скажем прямо, подавить эти выступления и взять ситуацию под свой контроль. Удастся это ему или нет? На мой взгляд, пока он обладает ресурсами, чтобы взять ситуацию под контроль», - отметил эксперт.

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По его словам, режим Александра Лукашенко - тоталитарный, и в арсенале такого режима всегда есть инструменты подавления оппозиции и протестов. Поэтому на это сделана основная ставка.

«Власть может попытаться сделать шаг навстречу протестующим. Но у меня очень призрачные на это надежды, и все-таки, я думаю, Лукашенко возьмет курс на подавление. А что может его сломать - это, безусловно, масштаб протестных акций. Здесь надо учесть призывы оппозиции к всеобъемлющей забастовке. Мне кажется, не столько уличные протесты, сколько прекращение работы предприятий, классическая забастовка может повлиять на поведение власти», - заявил Хандогий.

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Напомним, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какой сценарий в Беларуси нужен президенту России Владимиру Путину.