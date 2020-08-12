Похоже на концлагерь - в Беларуси рассказали об условиях в СИЗО
Корреспондент "Радио Свобода" считает, что протестующие не смогут взять штурмом минский СИЗО
В минском СИЗО на ул. Окрестина к арестованным участникам протеста применяются пытки.
Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский, комментируя массовую акцию протеста у стен следственного изолятора.
"У СИЗО собрались преимущественно женщины, родственники пришли, они хотят знать, что происходит с их родными. Правозащитники говорят о пытках, в камерах по 50 человек, их не кормят, не дают воду, бьют, об этом много свидетельств. По мнению правозащитника Олеся Беляцкого, то, что происходит в белорусских тюрьмах - это концлагерь. 6 тысяч задержанных негде разместить", - сказал журналист.
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Официальные органы, по словам Калиновского, заверяют, что все происходит в рамках закона.
"Я интересовался у спикера МВД Чемодановой об условиях содержания, она говорит, что все якобы проходит в соответствии с нормами. Но правозащитники и родственники требуют предоставить информацию. У людей лопнуло терпение, хотя стены СИЗО они штурмом не смогут взять", - сказал журналист.
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Калиновский также не исключил, что вечером в Беларуси снова отключат интернет.
"После трех дней блекаута, когда не было никакого интернета, социальных сетей, и даже карты в магазинах не работали, сейчас все появилось. Только некоторые перебои с независимыми сайтами, поэтому они работают в "Телеграме". Но вечером снова могут заблокировать, потому что по вечерам начинаются акции", - сказал Калиновский.
Ранее в эфире канала "Украина 24" эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил, что даже если действующая белорусская власть решит идти на компромиссы - она не найдет, с кем можно договариваться.