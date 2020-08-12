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Россия и Китай поддержат - в Беларуси рассказали о последствиях санкций США Белорусский политолог напоминает, что санкции против страны вводятся не в первый раз

Санкции, которые могут ввести США против Беларуси, подтолкнут ее в сторону России.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал белорусский политический консультант Александр Колтунов.

"Было достаточно прогнозируемо (введение санкций - ред.), это уже не первый раз. Если мы берем протесты 2006 года, 2010 года и 2020, применение жестких сил после того, когда нет абсолютной уверенности в результатах голосования, то санкции – не впервые", - сказал политолог.

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Колтунов рассказал, что в политических кругах США есть однозначное видение введения санкция против Беларуси.

"В США демократы и республиканцы имеют сбалансированную позицию - они жестко осудили то, что происходит в Беларуси. Скорее всего, будут введены определенные санкции в отношении нашей страны, что подтолкнет действующую власть и государственную политику ближе к России, потому что она (власть - ред.) будет ослаблена за счет внешних факторов. Единственный, кто будет поддерживать и понимать, – это все-таки русские плюс Китай", - считает Колтунов.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" белорусский политолог Александр Федута высказал мнение, что президент Александр Лукашенко даже в случае подавления протестов оппозиции не досидит до конца своего президентского срока и покинет пост досрочно.