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"Гибридная война против Беларуси": у Лукашенко поделились своим видением протестов Власти считают, что ситуация в стране управляема

Против Беларуси и ее президента Александра Лукашенко сегодня ведется гибридная война.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" член экспертной группы при государственном секретариате совета безопасности Беларуси Александр Шпаковский, комментируя массовые протесты против Лукашенко.

"Та информация, которая публикуется в Украине, противоречива и не соответствует действительности. Безусловно, есть люди, которые недовольны результатами выборов, это некий процент электората. Но из тех, кто недоволен, очень мало людей готово к радикальным действиям. Считаю, что у нас ситуация управляемая, хотя белорусской власти стоит задуматься, каким образом протест канализировать в легальную форму политической активности. В целом власть демонстрирует высокий уровень устойчивости", - заявил Шпаковский.

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По его оценкам, самый массовый протест был 9 августа вечером - после оглашения результатов голосования, а 10 и 11 августа людей собиралось все меньше.

"Мы со смехом читали сообщения, что Лукашенко куда-то там улетел, кто-то переходил на сторону протестующих. Этого нет и близко, это элементы гибридной войны против Беларуси, публикуемые разного рода анонимными источниками фейковой информации. Естественно, Лукашенко будет здесь, он пользуется полной поддержкой силовых структур и значительной части народа", - подчеркнул Шпаковский.

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Напомним, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какой сценарий в Беларуси нужен президенту России Владимиру Путину.