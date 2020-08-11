22:05, Сегодня

Беларусь хочет на Запад - Гордон о протестах против Лукашенко Президент Беларуси понимает, что люди от него устали

Президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, что новое поколение белорусов устало от него и не хочет жить в "улучшенном Советском Союзе".

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон.

Журналист напомнил о своем недавнем интервью с белорусским лидером:

"Если взять общение с президентом (Лукашенко – ред.) – это более трех часов. Из них два часа 30 минут - интервью, остальное – неформальное общение. До интервью и после он был абсолютно уверен в себе, спокоен и благодушен, у него было хорошее настроение, несмотря на перенесенный коронавирус. Не было ни малейшего ощущения, что после выборов на улицах городов Беларуси могут произойти такие вещи".

Читайте также: Такого не прощают – Гордон рассказал, как Путин пострадал из-за Лукашенко

Популярное видео "Тищенко повел себя, как м*дак": Спивак о скандальном "слуге народа" 11:48, 16 июля "Время Голованова": о выборах с Дмитрием Чекалкиным, Алесей Бацман и Вадимом Новинским 11:07, 17 июля "Реальная политика": о планах Кравчука по Донбассу и выборах в Беларуси 10:47, 3 августа

Как отметил Гордон, в Беларуси "за почти 30 лет независимости выросло поколение, которое чуждо даже улучшенного Советского Союза, чем является Беларусь".

"Выросло поколение, которое живет в интернете, ездит в соседние страны, ориентировано на западные ценности, и оно громко заявляет о себе. В Беларуси очень сильны были советские бабушки-дедушки, в советские времена республика хорошо себя чувствовала. Но эти люди умирают, появляется новое поколение, которое хочет на Запад. Они устали от Лукашенко, и он тоже это понимает. 26 лет – это много. Белорусы хотят перемен. Голосовали не столько за Тихановскую, сколько против Лукашенко", - пояснил он.

Читайте также: Опередил Дудя – почему Лукашенко выбрал Гордона для интервью

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, готов ли он передать власть сыну.