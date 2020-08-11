Удержать власть уже не выйдет – белорусский политолог о Лукашенко
Президент Беларуси не сможет удерживать чрезвычайное положение в течение длительного времени, считает эксперт
Президент Беларуси Александр Лукашенко даже в случае подавления протестов оппозиции не досидит до конца своего президентского срока и покинет пост досрочно.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" белорусский политолог Александр Федута.
"Протесты повлияют на смену власти в Беларуси. Необязательно это произойдет завтра, но уже очевидно, что удержать власть при таком количестве протестов в таком количестве городов до конца заявленного президентского срока Александр Лукашенко не сможет. Скорее всего, он некоторое время удержит власть и уйдет досрочно", - считает политолог.
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По словам эксперта, невозможно сохранять чрезвычайное или военное положение в течение длительного времени, поскольку это "очень дорогое удовольствие".
"Революции совершаются вокруг идеи, идея есть, и эта идея – Беларусь без Лукашенко. За 20 лет выросло новое поколение, которое устало его видеть во главе государства. Оно поездило по миру, увидело, как живут другие люди, и не хочет жить в слегка отреставрированном и подкрашенном бараке Советского Союза", - отметил Федута.
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Напомним, белорусский политолог Виталий Рымашевский заявил в эфире телеканала "Украина 24", что реальная поддержка на президентских выборах Александра Лукашенко составляет около 30% вместо официально объявленных 80%.