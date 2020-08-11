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Взрывы, жертвы и тысячи задержанных – новые подробности протестов в Беларуси Центр Минска перекрыли силовики, станции метро закрыты

В Беларуси в результате массовых протестов против результатов выборов президента задержаны тысячи людей, полиция применяет против демонстрантов светошумовые гранаты. В Минске был убит один из участников протестов, к месту его гибели люди массово несут цветы.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" белорусский журналист Борис Горецкий.

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По его словам, в стране третий день нет мобильного интернета. Также заблокирован доступ на зарубежные сайты, многие люди вынуждены пользоваться прокси и VPN.

"Что касается сегодняшних событий, снова центр города весь перекрыт силовиками, закрыты станции метро, и уже сообщают наши коллеги, что слышны взрывы в районе станции метро "Пушкинская". Возможно, это светошумовые гранаты. Там вчера, по информации милиции, был убит один из участников во время разгона. Сегодня люди туда целый день приносили цветы. Там уже днем были задержания. Возможно, сегодня "Пушкинская" станет одним из мест протеста", - сообщил журналист.

Горецкий отметил, что призывов собираться в каких-то конкретных местах нет, протест становится спонтанным ответом на действия властей.

"ГУВД сообщало о трех тысячах задержанных. Наверное, самые активные задержаны, и протесты, так или иначе, пойдут на спад. Во-вторых, люди банально устают от бесконечной стрельбы в Минске. По моему ощущению, протесты пойдут на спад, потому что очень многие люди уже задержаны и задержания продолжаются", - считает он.

В свою очередь, глава белорусского общественного движения "За свободу" Юрий Губаревич опасается, что белорусские власти пойдут на крайние меры для подавления протестов:

"Есть информация, что сегодня вечером в Беларуси власть планирует отключить любую связь, в том числе и мобильную, а завтра ввести чрезвычайное положение. Но, наверное, это мало на что повлияет, люди продолжают выходить из домов, автомобили сигналят, прохожие им машут в знак солидарности. Это проходит по Минску и всем городам Беларуси".

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Напомним, белорусский политолог Виталий Рымашевский заявил в эфире телеканала "Украина 24", что реальная поддержка на президентских выборах Александра Лукашенко составляет около 30% вместо официально объявленных 80%.