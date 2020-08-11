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"Москва заигралась": политолог о протестах в Беларуси Эксперт рассказал, что в Беларуси перестало устраивать Россию

Протесты в Беларуси после выборов президента могут повлиять на ситуацию в Центральной Европе. Об этом заявил политолог-международник Дмитрий Левусь в эфире телеканала "Украина 24".

"Согласен, что это событие, которое изменит Центральную Европу. Более того, повлияет и уже влияет на Россию. Потому что Москва заигралась немного. То есть они всегда рассматривали Беларусь как свою вотчину, более того, влияли на нее. И Лукашенко всегда пытался лавировать. На самом деле Лукашенко все-таки, как и Путин, который пытается восстановить великий Советский Союз, пытается выстроить свой маленький Советский Союз", — сказал он.

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Также эксперт ответил на вопрос, не стал ли Лукашенко заложником концепта хранения старого Советского Союза.

"Да, абсолютно. Подтверждением этого является тот момент, что когда начала сужаться ресурсная база, когда Москва начала давить в течение последних трех-четырех лет, Лукашенко вынужден был обращаться время от времени к собственно белорусской идентичности, к наследству Великого княжества Литовского, к наследству Белорусской Народной Республики. То есть это тот момент, который он перед тем 20 лет уничтожал. И даже в тех гомеопатических дозах, в которых он это делал, — даже это не устраивало Москву", — отметил Левусь.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные результаты показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом чуть более 80%. Однако оппоненты обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией.