13:54, Сегодня

Это только начало — политолог о протестах в Беларуси События в Беларуси уже приобрели необратимый характер, считает эксперт

Как будет развиваться ситуация в Беларуси, где не утихают протесты после выборов президента, рассказал в эфире "Украина 24" кандидат политических наук Александр Москалюк.

"Я думаю, это только начало, так как могут по-разному сложиться события, но события приобретают необратимый характер. Их можно приостановить, притормозить, но время пошло", — сказал он.

По словам эксперта, не следует критиковать оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую за то, что она уехала из страны.

"Тихановская в этих процессах оказалась в значительной мере случайно. Здесь переплетение личных мотивов и какого-то условно общественного блага. И она выбрала вариант, связанный с будущим ее детей. Я бы не стал здесь ее критиковать. Это просто его выбор - ни больше, ни меньше ", - сказал он.

Читайте также: Тихановская на такое не рассчитывала — политтехнолог о протестах в Беларуси

Светлана Тихановская 10 августа уехала из Беларуси в Литву и выпустила видеообращение. В ролике она говорит, что стояла перед сложным выбором. "Люди, берегите себя, пожалуйста! Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", - сказала она.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные результаты показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом чуть более 80%. Однако оппоненты обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией.