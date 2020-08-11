Тихановскую шантажировали, запугали – активист о ее обращении

Белорусский активист объяснил, почему соперница Лукашенко уехала из страны

Тихановскую шантажировали, запугали – активист о ее обращении

Заявление соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской прокомментировал белорусский ресторатор, активист Вадим Прокопьев.

"Все очень просто. ГБ, циничная операция – поставить перед камерой. Скорее всего, шантажировали сильно, скорее всего, запугали. Я думаю, это касается мужа в карцере. Верить ничему нельзя. Светлана – героиня. Она сделала больше, чем она могла сделать. Она перевыполнила свой план", — сказал он.

Читайте также: Тихановская на такое не рассчитывала — политтехнолог о протестах в Беларуси

Светлана Тихановская 10 августа выехала из Беларуси в Литву и выпустила видеообращение. В ролике она говорит, что стояла перед сложным выбором. "Люди, берегите себя, пожалуйста! Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", — сказала она.

Читайте также: Признают ли выборы на Западе: озвучен прогноз, что ждет Лукашенко

Популярное видео

"Тищенко повел себя, как м*дак": Спивак о скандальном "слуге народа"
"Время Голованова": о выборах с Дмитрием Чекалкиным, Алесей Бацман и Вадимом Новинским
"Реальная политика": о планах Кравчука по Донбассу и выборах в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные результаты показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом чуть более 80%. В свою очередь, оппоненты обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией.

Источник Украина 24