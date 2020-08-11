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Тихановскую шантажировали, запугали – активист о ее обращении Белорусский активист объяснил, почему соперница Лукашенко уехала из страны

Заявление соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской прокомментировал белорусский ресторатор, активист Вадим Прокопьев.

"Все очень просто. ГБ, циничная операция – поставить перед камерой. Скорее всего, шантажировали сильно, скорее всего, запугали. Я думаю, это касается мужа в карцере. Верить ничему нельзя. Светлана – героиня. Она сделала больше, чем она могла сделать. Она перевыполнила свой план", — сказал он.

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Светлана Тихановская 10 августа выехала из Беларуси в Литву и выпустила видеообращение. В ролике она говорит, что стояла перед сложным выбором. "Люди, берегите себя, пожалуйста! Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", — сказала она.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные результаты показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом чуть более 80%. В свою очередь, оппоненты обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией.