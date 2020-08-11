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Тихановская на такое не рассчитывала — политтехнолог о протестах в Беларуси Юрий Подорожный рассказал, о чем говорит видео Тихановской и что может сделать Украина

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выехала из страны в Литву и выпустила видеообращение. В нем она призвала белорусов прекратить насилие. Как заявление Тихановской повлияет на протесты и вообще на ситуацию в Беларуси, рассказал политтехнолог ОО "Украинский центр общественного развития" Юрий Подорожный в эфире канала "Украина 24".

"Что касается Тихановской, она на такую борьбу и не рассчитывала. И это было понятно по ее заявлениям, которые звучали еще до того. Конечно, сейчас белорусы боятся дальнейшего развития событий, я имею в виду, чтобы это не привело к сверхтрагическим последствиям. Разумеется, что внутри страны идет очень серьезная борьба за власть, и в первую очередь, Лукашенко надо решить вопрос не так со своей оппозицией, своими протестами, как с влиянием и тем подогревом ситуации в Беларуси со стороны России", — сказал он.

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По словам эксперта, украинская дипломатия должна подключаться к решению проблемы с подогреванием ситуации в Беларуси со стороны России.

"Здесь и Украина должна была бы сказать свое веское слово. По крайней мере наша дипломатия должна подключаться и помогать Лукашенко хоть по этому поводу. Что касается протестов, мы должны держать кулаки и быть всем сердцем с белорусами, которые пытаются строить в стране демократию, но одновременно мы должны понимать, что задача в Беларуси сегодня — сохранить свою собственную независимость", — сказал он.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные экзит-полы показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом чуть более 80%. Оппоненты Лукашенко обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией.