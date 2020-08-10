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Протесты в Беларуси - журналист назвал промах соперницы Лукашенко Светлана Тихановская выглядит "слабо", считает белорусский журналист

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после того, как действующий лидер Александр Лукашенко фактически начал праздновать победу на выборах, воздерживается от участия в оппозиционных митингах и резких заявлений в адрес власти.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" белорусский журналист Борис Горецкий.

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"На мой взгляд, Тихановская выглядит слабовато, как в день выборов не было никаких определенных сильных заявлений, так и после выборов. Она заявляла о моральной победе, но о ней заявляли все оппозиционные кандидаты в 2001, 2006, 2010 годах. В протестах она участия не принимает, возможно потому, что не является политиком – им был и остается ее муж, блогер Сергей Тихановский. У нее, наверное, нет политической сноровки, чтобы приходить на акции и выступать", - отметил журналист.

По мнению Горецкого, если бы Тихановская появилась на протестах, "она была бы задержана в первую очередь, но это могло бы воодушевить многих белорусов".

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9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Официальные экзит-полы показали победу действующего президента Александра Лукашенко в первом туре с результатом почти 80%. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской обвинили его в массовых фальсификациях и вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией.

Эксперт-международник Елена Снигирь в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет отстаивать результаты выборов, даже если Запад не признает его победу и введет санкции.