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Планируются новые протесты - белорусский активист о ситуации в стране Белорусский общественный деятель рассказал о проблемах со связью и пострадавших в хоте протестов

О ситуации в Беларуси на следующий день после выборов президента рассказал в эфире "Украина 24" глава белорусского общественного движения "За свободу" Юрий Губаревич.

"Проблемы (со связью и интернетом — ред.) остаются и на данный момент, пробиваемся партизанскими тропами через VPN, и не всегда это устойчиво. Часть ресурсов просто заблокирована", — сказал он.

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По словам Губаревича, сегодня планируется новая акция протеста.

"По официальным данным, 33 города вчера было охвачено протестами. Милиция сообщает о более чем 3 тысячах задержанных. Есть данные о том, что ранены более 50 человек из числа тех, кто протестовал, и около 40 милиции. Есть информация правозащитников про одного погибшего, но милиция опровергает эти данные. Протесты утихли и были подавлены только к утру, и по планам, которые распространяли через Telegram, планируется еще сегодня одни сбор людей в семь вечера в Минске и крупных городах Беларуси", — сказал он.

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Губаревич отметил, что впервые в Беларуси прошли протесты такого масштаба.

"Еще должен сказать про жесткость подавления. Еще никогда органы внутренних дел не применяли к людям, которые мирно вышли на улицы, а они мирно поначалу ждали у избирательных участков результатов выборов, — и уже туда приезжал ОМОН и выдергивал из этих групп людей и развозил по тюрьмам. А применение светошумовых гранат и резиновых пуль — это вообще впервые в истории Беларуси", — сказал он.

Также активист рассказал, что есть данные о победе конкурентки Лукашенко в части округов.

"Итоги выборов по большому счету белорусским обществом не признаются. Есть сотня, наверное, протоколов, где Светлана Тихановская побеждает уже в первом туре", — добавил он.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Выборы сопровождались большим количеством акций протеста против действующего президента Александра Лукашенко и стычек с правоохранителями.