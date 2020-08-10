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"Беларусь сегодня — это Украина 2001 года": эксперт о протестах Эксперт рассказал, к чему может привести эскалация насилия во время протестов в Беларуси

Эскалации протестов в Беларуси не будет. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" Богдан Петренко, заместитель директора Института исследования экстремизма.

"Власть с самого начала была готова к насильственному сопротивлению, а протестующие не были к этому готовы. В принципе, это нормальное развитие событий, что протесты должны начинаться с простых событий. Если протестующие с самого начала принялись использовать откровенно насильственные действия, то они сразу отбросили возможность присоединения к себе других оппозиционно настроенных белорусов. Если провести аналогию, то Беларусь сегодня — это Украина 2001 года. То есть когда была распространена акция "Украина без Кучмы", она закончилась, когда проявилось насилие со стороны отдельных оппозиционеров. Провокация насилия всегда может остановить акцию", — сказал он.

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Эксперт не исключает, что во время событий в Беларуси кто-то специально провоцировал насильственные действия.

"Такое могло быть, потому что белорусы — спокойное общество, которое не знает насильственных акций протеста. Если в такое общество закинуть насилие, то сразу будет сопротивление, и сразу Лукашенко может получить те проценты, которые ему сейчас нарисовали в ЦИК. Я не исключаю, что было много провокаторов, и они отбросили возможность умеренного протеста. Кроме того, мне очень не понравилась позиция Тихановской, которая заявила, что не будет принимать участия в акциях протеста до официального объявления результатов выборов", — сказал он.

По мнению эксперта, акции протеста еще будут продолжаться, но такой силы, как в день выборов, они уже не достигнут.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Выборы сопровождались большим количеством акций протеста против действующего президента Александра Лукашенко и стычек с правоохранителями.