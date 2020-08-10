"Протесты в Беларуси себя исчерпали": политолог назвал причину

Эксперт рассказал, есть ли будущее у протестов в Беларуси и какой выбор есть у Лукашенко

О выборах в Беларуси и последующих уличных протестах высказался политический эксперт Геннадий Дубов в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что протесты исчерпали себя, потому что реально противостоять такому мощному силовому блоку, как в Беларуси, возможно только, если выйдут сотни тысяч людей. Мы увидели тысячи, и они не смогли противостоять правоохранителям. По сути, можно констатировать уличную победу Лукашенко", — сказал он.

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Эксперт назвал два пути, которые далее будут стоять перед Лукашенко.

"Первый — это реформировать политическую систему. В частности, например, оппозиция не занимает никакого места в парламенте, хотя даже по официальным данным, имеет около 20% поддержки. Потому что парламент избирается по мажоритарной системе, и, чтобы победить, нужно получить большинство голосов на отдельном округе, поэтому оппозиция не может попасть в него. В связи с этим возможно развитие политической системы посредством введения пропорциональных механизмов, чтобы давать возможность выпускать пар и чтобы все слои населения были представлены.

Второй вариант для Лукашенко — это союзное государство, о котором есть договор с Российской Федерацией. Третьего варианта на сегодняшний день просто нет", — сказал он.