11:09, Сегодня

"Сами оппозиционеры не ожидали такого успеха" — Киселев о выборах в Беларуси Известный журналист рассказал, от чего зависит дальнейшее развитие событий в Беларуси после выборов

Выборы в Беларуси, где, по предварительным официальным данным, Лукашенко получил около 80%, прокомментировал в эфире "Украина 24" журналист, телеведущий Евгений Киселев.

"Пока трудно сказать, чем это закончится, но понятно, что в Беларуси серьезный политический кризис. Понятно, что все это чистая фальсификация. О масштабах фальсификации сказать сложно. Но, конечно, никакие там не 80 процентов на 10, а совершенно другой расклад. Все теперь зависит от того, как белорусская оппозиция будет выстраивать дальнейшую тактику. Мне кажется, сами оппозиционеры даже не ожидали такого успеха", — сказал он.

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Киселев отметил, что в Беларуси есть некий раскол в рядах "старых" и "новых" оппозиционеров.

"Я считаю, что традиционные оппозиционеры живут в каком-то придуманном ими мире. Ведь это голосование протестное, люди голосовали не за Тихановскую, а против Лукашенко. У нас нет оснований говорить о том, сколько процентов белорусов проголосовало против нынешнего президента, но мне кажется результат в 10% значителен. И тем, кто не сумел добиться таких результатов, обидно", — сказал журналист.

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Киселев назвал условие, при котором режим Лукашенко может закончиться.

"Вчера пока мы видели, что президент Лукашенко собирается грубой силой удерживать власть. Удастся ли ему это, зависит от того, будет ли он пользоваться полной поддержкой своего окружения и прежде всего силовых ведомств. Если силовики почувствуют, что у Лукашенко нет достаточной общественной поддержки, они дрогнут. Это закон природы. Как только тиран теряет поддержку большей части населения, он теряет и поддержку тех, на кого опирается в первую очередь", — сказал он.

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Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Выборы сопровождались большим количеством акций протеста против действующего президента Александра Лукашенко и стычек с правоохранителями.