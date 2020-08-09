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Результаты выборов в Беларуси: эксперт указал на вещи, вызывающие недоверие Есть много вопросов по организации избирательного процесса в Беларуси

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире телеканала «Украина 24» назвал факторы, которые могут вызвать недоверие к результатам выборов президента Беларуси.

«Мне очень не нравятся нормы законодательства, которые дают широчайшие возможности для досрочного голосования. Да, эти нормы есть во многих странах мира, но в стране, где десятилетиями наблюдается традиция нечестных выборов в стране, где на выборах не участвовала ни ОБСЕ, ни другие авторитетные организации, меня очень беспокоит норма законодательства о досрочном голосовании», - заявил глава КИУ.

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По его словам, механизма контроля за сохранность бюллетеней после досрочного голосования в Беларуси фактически не существует.

«Плюс, прикрываясь коронавирусом, в Беларуси ограничили количество наблюдателей до трех. Есть много вопросов по организации избирательного процесса, поэтому недоверие к результатам выборов может быть колоссальным», - заявил Кошель.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, готов ли президент Беларуси Александр Лукашенко сделать своего сына Николая преемником.