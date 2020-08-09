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"У Лукашенко развязываются руки": политолог назвал самые важные дни для Беларуси Эксперт рассказал, как будут действовать Лукашенко и оппозиция

О том, как будут разворачиваться события после выборов в Беларуси в ближайшее время, рассказал политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"Для Беларуси не сегодняшний день будет важнейший, а сегодняшняя ночь и завтрашний день и еще примерно два дня после этого. Поскольку там уже будут разыгрываться различные карты. Лукашенко будет играть тем, что переизбрался, и соответственно у него развязываются руки. А оппозиция будет играть тем, что она не признает эти выборы, и мы понимаем, что это изначально готовилось, что это одна из логик подобных действий в авторитарных режимах", — сказал он.

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Эксперт считает, что Лукашенко в любом случае выиграл бы выборы.

"На самом деле, мы понимаем, что то, что происходит в Беларуси — далеко от выборов, несмотря на то, что Лукашенко до сих пор сохраняет наибольшую поддержку. И если бы сейчас проходили демократические выборы, у меня нет особых сомнений в том, что Лукашенко на них бы победил, но со значительно меньшим процентом", — сказал он.

Напомним, 9 августа проходят выборы президента Беларуси. В Киеве на избирательном участке в посольстве Беларуси люди освистали посла.