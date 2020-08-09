17:05, Сегодня

"Белорусам не завидую": политолог рассказал, чего хочет Россия Эксперт рассказал, чего опасается Лукашенко на выборах президента Беларуси

У Беларуси есть два варианта развития событий в связи с президентскими выборами, оба негативные. Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"Я белорусам не завидую, потому что у них на сегодняшний день стоит выбор между просоветским авторитаризмом и пророссийской оппозицией, пророссийским хаосом. Места для демократической Беларуси на этих выборах нет. И само собой Лукашенко очень боится революционных событий. Поэтому с одной стороны мы видим жесткие меры в отношении оппозиции и недопуск к честному подсчету выборов и т.д.", — сказал он.

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По словам эксперта, с другой стороны Лукашенко боится того, что может быть провоцируемое кровопролитие.

"Больше всего в дестабилизации ситуации заинтересована Россия, причем неважно, будет ли это полное свержение режима Лукашенко и хаотизация Беларуси в худших картинках пропаганды, а затем аншлюс, завершая более мягкими сценариями, когда просто Лукашенко становится очень слабым, слабым на следующий срок. Тем более если будет кровопролитие, то это закроет для него путь и возможность рукопожатия с западными обществами, которые будут вынуждены реагировать на притеснения по отношению к оппозиции, возможности задействования силовых методов разгона пр. То есть у него остаются двери исключительно в России. Кто выиграет от этого — Россия", - сказал он.

Напомним, ранее украинский психолог проанализировала поведение президента Беларуси.