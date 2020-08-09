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У Лукашенко мало жестов лжи — психолог проанализировала поведение президента Беларуси Эксперт рассказала, каких ценностей придерживается Александр Лукашенко

Политический психолог, физиогномист Нигора Хазратова рассказала, какую характеристику за поведением можно дать президенту Беларуси Александру Лукашенко, который баллотируется на очередной срок на выборах.

"По нему очень видно, что он выходец из советских времен. Во многом он сохраняет эти ценности, в частности, такую ​​сомнительную ценность, как псевдоблизость к народу. То, что он использует не совсем литературные слова, о водке, "давай наливай" — вот такие популистские жесты, это такая игра в свою простого человека, и это говорит о том, что еще не произошел отход от этих достаточно специфических советских ценностей", — сказала она.

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Эксперт отметила, что в поведении Лукашенко нет признаков лжи.

"Но вместе с тем, наблюдая за Лукашенко, можно заметить, что у него достаточно мало жестов лжи, которые присущи многим политикам, в том числе и нашим, особенно когда речь идет о реформах: или облизывают губы, или поправляют галстук. У Лукашенко этого нет, значит, он верит в то, что говори ", — сказала она.

Напомним, 9 августа проходят выборы президента Беларуси.