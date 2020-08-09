15:35, Сегодня

Задержание журналистов в Беларуси: стали известны подробности Журналист Ирина Ромалийская рассказала, почему ее с коллегами выдворили из Беларуси

Подробности своего задержания в Беларуси рассказала журналистка телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская в эфире "Украина 24".

Я была в Беларуси в командировке. Я журналистка. С моими коллегами мы поехали освещать ход предвыборной кампании, сами выборы. И у нас не было аккредитации, как и у всех наших коллег, которые там есть или будут. Потому что полтора месяца назад МИД Беларуси перестал выдавать аккредитации международным журналистам, по моему мнению, именно для того, чтобы их не было во время этой президентской кампании и во время выборов, потому что не нужно действующей власти, чтобы как-то попадала информация наружу о том, что происходит в стране", — сказала она.

Читайте также: Протесты неизбежны, но есть вопрос — эксперт о последствиях выборов в Беларуси

Также журналистка сообщила, что в Беларуси в день выборов начались проблемы с интернетом.

"Сегодня с самого утра по всему Минску отрубается интернет, нет мобильного интернета, очень слабый стационарный интернет. Блокируется YouTube, Telegram и другие соцсети", — сказала она.

Читайте также: Выборы в Беларуси — марафон онлайн

Напомним, 7 августа в гостинице "Минск" в столице Белоруссии задержали трех журналистов, которые освещали на месте президентские выборы: Ирину Ромалийську, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Журналистов обвинили в работе без аккредитации и депортировали из страны.