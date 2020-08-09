15:19, Сегодня

Выборы президента Беларуси: на участке в Киеве послу кричали "Позор!" — видео Посол Беларуси в Киеве пытался объяснить правила безопасности во время выборов

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол объяснил, почему в посольство Беларуси в Киеве для голосования на выборах президента пускают по одному человеку.

"Мы вынуждены соблюдать правила страны пребывания. Мы вынуждены соблюдать меры безопасности санэпидемиологические. В 12:45 в Киеве обезврежено взрывное устройство. Поэтому хоть там (в здании посольства – ред.) пять столов будет стоять, но вход один. И проход будет осуществляться так, как сейчас", — сказал он.

Читайте также: Выборы президента Беларуси: как голосуют в Киеве

На вопрос человека из толпы о том, является ли это запретом киевских властей пускать больше одного человека в здание Посольства, Сокол не ответил.

После этого люди начали кричать "Позор" и "Ганьба".

Напомним, 9 августа проходят выборы президента Беларуси.