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Протесты неминуемы, но есть вопрос — эксперт о последствиях выборов в Беларуси Политолог рассказал, в чем проблема белорусской оппозиции

Протесты в Беларуси после выборов неизбежны, но изменений не будет. Такое мнение высказал политолог-международник Андрей Бузаров в эфире канала "Украина 24".

"Протесты и демонстрации неизбежны. Мы видели, что происходило в Беларуси последние две недели. Несмотря на все возможности, правоохранительные органы, власти Беларуси не смогли предотвратить митинги. Вопрос в последствиях. К чему эти митинги приведут? У меня большие сомнения, что активность оппозиционно настроенных граждан может привести к каким-то изменениям", — сказал он.

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Эксперт отметил, что белорусская оппозиция сейчас разделена.

"Проблема во фрагментации оппозиции. Нет одного лидера, им будет сложно объединиться, потому что все эти оппозиционные деятели, если их разделить с политтехнологической точки зрения, делятся на две части. Одни пророссийские, а другие – антироссийские, но вопрос в том, кто их поддерживает. Не думаю, что Тихановская на сегодняшний день является консолидирующей фигурой, хотя мы признаем, что она самый популярный оппозиционный деятель", — сказал он.

Напомним, 9 августа в Беларуси проходят выборы президента. Ранее эксперт дал прогноз, что ждет Лукашенко после выборов.