19:13, Сегодня

Путин выбирает выгодный вариант поглощения Беларуси — Пионтковский Политолог рассказал, чего ждут в России от Александра Лукашенко уже 25 лет

В России с 1996 года ждали, что Лукашенко согласится на присоединение Беларуси. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".

"Цель Путина, да не только Путина, но и всей российской элиты в течение последних 25 лет, — это поглощение Беларуси. Это не с Путина началось... на это рассчитывала и ельцинская администрация, когда в 1996 году они помогли Лукашенко совершить госпереворот. Они были уверены, и он им обещал, что вступит в Российскую Федерацию. Это очень вдохновляло российскую политическую элиту. Но Лукашенко не собирался менять свое положение диктатора на секретаря минского обкома. Это вызывало чрезвычайное раздражение в Москве, давление росло и достигло пика в последние месяцы", — рассказал он.

Читайте также: "Лукашенко утратил связь с реальностью": политик о выборах в Беларуси

Политолог рассказал, как строились отношения между Путиным и Лукашенко.

"Путин в самой резкой форме требовал создания наднациональных органов в будущем государстве, Лукашенко обещал пост спикера в объединенном парламенте, но он отказался, как и отказывался 25 лет. Не потому, что он великий белорусский патриот, а потому, что не хотел лишаться личной власти. Сейчас эти отношения достигли крайней степени ожесточения. На политических шоу, казалось бы, интеллигентные люди говорят в терминах "западло", "не по понятиям", ну это обычный язык между диктаторами", — сказал он.

Читайте также: России нужен слабый Лукашенко: эксперт о выборах в Беларуси

В настоящее время, по словам Пионтковского, Путин выбирает, какой вариант поглощения Беларуси будет более выгодным для него.

"Путин будет убирать Лукашенко любыми способами. Сейчас он взвешивает, какой из вариантов поглощения Беларуси более выгоден ему: приход слабого Лукашенко, которого потом можно додавить, либо приход неопытной оппозиции, которая хочет улучшить отношения с Россией, вернее, с путинским режимом. Улучшение для Путина может быть только одно – согласие на отказ от суверенитета Беларуси", — рассказал эксперт.

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси рассказал, что снятые с выборов кандидаты объединились против Александра Лукашенко.