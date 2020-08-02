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Лукашенко хотел "засушить" выборы — экс-кандидат в президенты Беларуси Снятые с выборов президента Беларуси кандидаты объединились против Александра Лукашенко

Лукашенко сам решает, кого ЦИК зарегистрирует на выборы. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

"Центризбирком является инструментом в руках Лукашенко - он играет в некую игру перед Западом, показывая, что у него есть избирательный процесс. Но на самом деле он сам принимает решения — кого зарегистрировать, кого нет. Он был уверен в том, что сможет женщине, домохозяйке, которая не имела никакого жизненного и практического, политического опыта, просто бросить кость, отдав ей небольшую часть протестного электората Сергея Тихановского. А с электората, с которым работали мы с Бабарико (около 70% колеблющихся людей), он нас снял", — рассказал он.

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По словам Цепкало, привычного для Лукашенко сценария на этих выборах не произошло.

"Он хотел "засушить" эти выборы, как и раньше, но в этот раз не получилось. Не получилось "засушить" – в том смысле, что появились совершенно неожиданные кандидаты, в том числе я, но он всех снял. Мы приняли решение объединиться вокруг Светланы", — сказал он.

Напомним, 2 августа в Беларуси проходят выборы президента. Ранее в Беларуси происходили массовые митинги в поддержку оппозиционных кандидатов.

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