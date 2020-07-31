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Задержание "вагнеровцев": в Беларуси рассказали, что задумал Лукашенко Лукашенко попытается повесить на "вагнеровцев" диверсии, считает белорусский политик

Президент Беларуси Александр Лукашенко использует задержание российских наемников из ЧВК "Вагнер" для нагнетания паники перед выборами, однако на реальное обострение отношений с Россией не решится.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

"Я думаю, в этом деле Александр Лукашенко будет опираться на мнение, которое он получит из Кремля. Вряд ли он захочет обострять ситуацию, потому что она и так накалилась. Хотя российская сторона пока демонстрирует нейтральное отношение и заявляет, что да, действительно эти люди могли находиться на территории Беларуси, но они следовали транзитом в третью страну. Но очевидно, что это их люди, и за них Александру Лукашенко придется ответить, если что-то будет происходить, несогласованное с Кремлем", - сказал Губаревич.

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По его словам, Лукашенко не ожидал такого подвоха от "союзника", хотя их отношения уже давно прохладные.

"Но, скорее всего, это нагнетание атмосферы перед выборами. Вспомним другие политические кампании или кризисы, даже недавние – 2017 год, массовые выступления в Беларуси. Там тоже был обнаружен джип с боевиками, которые прорывались через границу Беларуси со стороны Украины с тротилом, боеприпасами. Через пару месяцев этот джип "испарился" и больше нигде не фигурировал", - напомнил белорусский политик.

Губаревич предположил, что Лукашенко попытается повесить на "вагнеровцев" диверсии в преддверии дня выборов, "хотя в задачи этой группы такое не входило".

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Напомним, что власти Беларуси 29 июля заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что около 200 наемников якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала "Украина 24" не исключил, что президент Беларуси Александр Лукашенко выдаст Украине задержанных "вагнеровцев", если у них обнаружат украинское гражданство.