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Украинцы смогут отправлять соседей на лечение к психиатру: что придумали в Раде Нардепы хотят расширить круг лиц, которые могут требовать направления человека на принудительное лечение

Украинцы вскоре смогут отправить, например, соседа в психиатрическую больницу. Правда, через суд. И только после того, как депутаты внесут соответствующие изменения в уже действующий закон. Что именно хотят изменить и зачем - в сюжете "Украина 24".

"Он очень агрессивен, он очень опасен, он цепляется к детям, к подросткам", — речь о соседе жительницы Киева Илоны Яцюк, который не дает покоя всему дому более 20 лет.

"Когда ты идешь мимо, ты не знаешь, чего от него ожидать. Он может схватить за руку, он может даже кого-то агрессивно ущипнуть - или ребенка, или даже взрослого. Он очень плохо реагирует на красивых женщин", - рассказывает Илона.

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Ранее соседи обращались в полицию. По их словам, мужчина даже лечился, но потом снова принимался за старое. И психиатр говорит, что при этом страдает не только окружение, но и сами люди с расстройствами психики.

"Он затягивает болезненный процесс, он осложняет течение своей болезни и обрекает себя на быстрое наступление тяжелых стадий заболевания, которые могут привести к инвалидности и полной потери трудоспособности и социального статуса", — говорит Андрей Мухоморов, врач-психиатр.

А добиться принудительной госпитализации в Украине крайне сложно.

"Законодательство в этой сфере очень сырое. Механизмы эти настолько неурегулированные, что фактически положить человека на принудительное лечение почти невозможно. Единственный механизм - если врач-психиатр предоставит соответствующее разрешение на принудительное лечение человека. Других вариантов, чтобы обращались другие заинтересованные лица, в действующем законодательстве нет", - говорит адвокат Николай Хахула.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который расширит круг этих лиц. В частности, заявление о проведении принудительного психиатрического освидетельствования, кроме психиатра, смогут подавать родственники, полицейские и даже любой, дословно, "чья нормальная жизнедеятельность систематически нарушается".

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И этот законопроект уже вызвал горячие дискуссии. Мол, а не дискриминирует ли? Правозащитники обратились к международным документам.

"В большинстве по сути случаев не требуется осознанное согласие пациента или согласие его законного представителя. В этом уже дискриминация. Бывают такие ситуации, когда пациент не может дать такого согласия, но, согласно этим международным документам, он обязательно должен быть представлен своим законным представителем", -— рассказал Виктор Филатов, аналитик ОО "Правозащитная группа "СИЧ".

Сейчас законопроект на рассмотрении в Комитете по вопросам правовой политики. И это длительный процесс, ведь все профильные структуры должны подготовить комментарии. И только после этого комитет вновь соберется для того, чтобы решить, стоит ли законопроект голосования под куполом.