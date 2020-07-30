Лукашенко открыл много дверей — журналист о задержании "вагнеровцев"

Задержание 29 июля в Беларуси представителей российской частной военной компании "Вагнер" прокомментировал главный редактор информагентства "РБК-Украина" Сергей Щербина в эфире канала "Украина 24".

"Лукашенко себе открыл много дверей этой историей, и самая первая — это даже не вопрос участия этих людей в том, что происходило на востоке Украины. Ни для кого не секрет, по большому счету, особенно сейчас, когда действуют определенные ограничения, Минск является таким себе транспортным хабом для россиян. Через Минск можно лететь в разные части мира, что-то делать... К частной военной компании "Вагнер" вопросы есть не только в Украине. Это и участие в военных действиях в Ливии, в Сирии, в Судане" , — сказал он.

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Журналист отметил, что власти многих стран могут иметь вопросы к задержанным россиянам.

"Были ли эти люди присланы в Беларусь для дестабилизации? Как показывает украинская практика в 2014 году, отправлялись определенные люди во время Майдана и до Майдана с какой-то целью. Есть и подозрения, что эти люди прилетели в Минск, чтобы лететь дальше. Вроде у них были какие-то карточки связи для Судана.

Я смотрел белорусские ТВ-сюжеты, и риторика там была достаточно жесткая. Отмотать эту ситуацию в публичной сфере будет очень трудно. К этим людям вопрос не только у белорусской и украинской, но и у других властей. И это дает Лукашенко пространство для маневра", — сказал он.