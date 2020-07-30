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"Россию нужно лишить статуса миротворца": эксперт объяснил, для чего Военный эксперт рассказал, как должна действовать Украина на переговорах нормандской четверки

Разные страны мира позитивно оценивают инициативы Украины в переговорах по конфликту на Донбассе. Можно ли получить практическую пользу от этой поддержки, и каким образом это сделать, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

"Это очень просто. В нормандском формате надо лишить Россию статуса миротворца и объявить Россию стороной конфликта. Тогда у нас есть путь к решению проблем. Конвертация высказываний Запада в нашу поддержку произойдет автоматически", — сказал он.

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Эксперт считает, что такой шаг может привести к полному прекращению огня на востоке Украины.

"Все дело в политическом решении нашего президента — насколько ему хватит храбрости и политической воли, чтобы встать и объявить об этом. Далее Россия не сможет делать какие-то резкие шаги, потому что она становится изгоем, одна против всего мира. И будет в первую очередь оправдываться, а не совершать агрессивные действия. И, кстати, это может открыть путь для полного прекращения огня, потому что если объявить ее стороной конфликта, то ответственность за каждый выстрел будет возложена на Российскую Федерацию — официально как на государство", — заявил он.

Ранее Жданов заявил, что российские войска и боевики постоянно будут "раздражать Зеленского".