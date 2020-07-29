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Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: экс-глава СБУ назвал плюс для Украины Украина должна поддержать усилия белорусских властей, считает Валентин Наливайченко

Украина может проверить, участвовали ли в войне на Донбассе задержанные в Беларуси российские наемники из частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший глава Службы безопасности Украины, нардеп из партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

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По его словам, СБУ может официально обратиться и войти в сотрудничество с органами прокуратуры и безопасности Беларуси.

"Я бы выступал за то, чтобы допросить совместно этих лиц. Второе - установить лиц, которые имеют отношение к военным преступлениям против нашего государства. Если даже Беларусь не будет отдавать - передавать им материалы уголовного преследования этих лиц. У нас есть конвенция, где сторонами являются Украина и Беларусь - о преследовании за уголовные преступления на территориях сторон, тем более военные преступления", - пояснил он.

По мнению Наливайченко, "то, что задержали российских военных на территории Беларуси - для нас положительная новость".

"В наших национальных интересах - не допустить создания союзного государства (с Россией - ред.) вдоль всей нашей теперь уже северо-восточной границы. Я бы сохранял мирную границу с Беларусью, я бы поддерживал такие усилия белорусских властей", - добавил экс-глава СБУ.

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Напомним, что власти Беларуси 29 июля заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что около 200 наемников якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совбеза и потребовал объяснений от России.

Российская сторона свою причастность к скандалу отрицает.