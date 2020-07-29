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Похоже на спектакль - в России объяснили задержание "вагнеровцев" в Беларуси Лукашенко очень крепко держится за власть, отметил российский политолог

Скандал с задержанием в Беларуси российских наемников из частной военной компании "Вагнер" мог инсценировать белорусский президент Александр Лукашенко ради победы на выборах.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Это слишком похоже на спектакль. Вы знаете, у Лукашенко плохи дела перед выборами. И у него есть "вилка", выражаясь шахматным языком, и у белорусского избирателя "вилка". С одной стороны, Лукашенко всем надоел, он создал из Беларуси страну с очень слабой экономикой и социальными программами. Ему пора бы уходить, он этого не хочет. С другой стороны, есть Москва, которая сильно хотела бы инкорпорировать Беларусь в состав единого государства, чтобы своим избирателям предъявить расширение "русского мира", чем так сильно увлечен Путин", - рассказал Орешкин.

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Политолог также отметил, что Москва "разыгрывала электоральный сценарий" в Беларуси с выдвижением в президенты представителя структур "Газпрома" Виктора Бабарико (арестован белорусскими властями по ряду коррупционных обвинений – ред.).

"Думаю, Лукашенко всеми конечностями очень прочно держится за свою власть. Поэтому для него история с "вагнеровскими джентльменами" тоже очень кстати, потому что он не может предъявить успехов ни в экономике, ни в социальной политике, но, безусловно, может предъявить избирателям успех в формировании национального государства", - пояснил он.

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Напомним, что власти Беларуси 29 июля заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что около 200 наемников якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совбеза и потребовал объяснений от России.

Российская сторона свою причастность к скандалу отрицает.