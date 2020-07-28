Гордон рассказал, кто виноват в войне Армении и Азербайджана

Войну между Арменией и Азербайджаном провоцирует Россия, чтобы "разделять и властвовать".

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон.

"Конфликт выгоден третьей стороне – Кремлю. Я это твердо знаю. Стравливают армян и азербайджанцев именно из Кремля. Я вижу, какое напряжение на границе, вижу, как это противостояние переместилось даже в Москву – начались драки между этническими группировками, проблемы на рынках даже. Люди не могут жить в состоянии вражды, но иногда в их отношения, в тлеющий огонек, подбрасывают дровишки. Это делает Москва для того, чтобы разделять и властвовать", - заявил журналист.