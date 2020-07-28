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Ждать прорыва рано — экс-министр о новом международном союзе с Украиной Экс-глава МИД рассказал, что может изменить новый формат отношений Украины с Литвой и Польшей

Польша, Литва и Украина основали формат сотрудничества "Люблинский треугольник", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также он отметил, что следующая встреча представителей стран состоится в Киеве. Эту новость прокомментировал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что нужно пользоваться любыми площадками для того, чтобы доносить нашим партнерам позицию Украины. В этом контексте любая инициатива заслуживает позитивной оценки. Но ожидать, что именно от такой конфигурации мы можем рассчитывать получить какие-то значимые вещи, мне кажется, преждевременно", — сказал он.

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"Дело в том, что именно в этом треугольнике, хотя он был не формализован, происходили самые откровенные разговоры до этого. И Литва, и Польша традиционно поддерживали Украину при разных президентах и при разных обстоятельствах. Они всегда выступали за укрепление украинской государственности, и Польша долгое время, за что мы ей благодарны, была адвокатом Украины в продвижении наших интеграционных устремлений. С одной стороны - хорошо, что мы имеем формальную структуру для продолжения этих дискуссий. Но в данном случае в этом клубе трех джентльменов просто прибили вывеску. В то же время структурированность встреч всегда помогает в планировании и продвижении инициатив", — сказал он.

Экс-министр назвал одно слабое место в инициативе по созданию нового союза.

"В чем может быть единственный вопрос? Раньше у нас была площадка регулярного или как минимум периодического диалога — Вышеградская группа плюс Украина. Это немного другой формат, и с одним из его членов у нас в последнее время есть проблемы — это Венгрия. Наверное, для того, чтобы не зацикливаться на более проблемных вопросах, решили перейти к более активному взаимодействию с теми, проблемы с кем не настолько острые", — сказал Грищенко.

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28 июля министры иностранных дел Украины, Польши и Литовской Республики заявили о создании «Люблинского треугольника» – трехсторонней платформы для политического, экономического и социального сотрудничества между странами.

Отмечается, что стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника". Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.