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"Они же очень гордые": дипломат о заявлениях спикера Путина Экс-глава МИД рассказал, почему Россия не хочет возвращаться в "Большую семерку" и приняли ли бы ее

"Россия не планирует возвращаться в "Большую семерку", ее устраивает и G20", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это заявление прокомментировал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24".

"Это мне напоминает старый анекдот - "Нет, это не он меня бросил, я сама ушла". Вот в такой парадигме российская ментальность устроена. Они очень гордые, им трудно сказать тебе — мы такие, поэтому нас и бросили. Поэтому Пескову не остается ничего другого, как сказать: ну что ж, нам ваша G7 не нужна. Это говорится не потому, что Россия может обойтись без G7, а потому, что ситуация безвыходная", — сказал он.

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Огрызко напомнил, как Россия радовалась приглашению президента США.

"Я думаю, что вы вспомните, как россияне упорно работали, чтобы Трамп пригласил президента России на встречу "семерки" в США. И так же вы помните, что европейские партнеры четко и ясно сказали "Нет". Пока Россия ведет себя как нарушитель международного права, пока Крым оккупирован, а на Донбассе война, Россия возвращаться не будет", — сказал он.

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Экс-министр рассказал, почему члены "Большой семерки" не хотят возвращения России.

"Конечно, нет, иначе они сами подпишутся на то, что в XXI веке можно нагло, грубо, нарушая все нормы международного права, менять границы. Это ящик Пандоры, и любой трезвомыслящий политик, если он думает о безопасности, никогда под таким не подпишется. А приглашение России в G7 будет означать именно это. То есть ей тогда фактически простят и аннексию Крыма, и войну на Донбассе. А если так, то почему бы не захватить, условно, Нарву (город в Эстонии — ред.), начать провокации с Польшей или другой страной ЕС. Для европейских политиков это табу", — сказал он.

Ранее эксперт рассказывал, могут ли отключить Россию от системы SWIFT в рамках ужесточения санкций.