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Дополнительный инструмент для усиления санкций — эксперт про ЧП в Черном море Во время военных учений россияне оттеснили болгарский корабль

Во время международных военных учений "Си Бриз" в Черном море российский корабль вытеснил болгарский корвет из экономической зоны Украины. Во время отработки маневров на капитана болгарского судна вышел по радиосвязи командир патрульного корабля патрульной охраны ФСБ. Россияне потребовали, чтобы корвет изменил курс. Этот инцидент прокомментировал политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"У нас есть оккупированные территории на востоке, есть Крым, а есть еще акватория Азовского и Черного моря, экономическая зона Украины, которая оккупирована Россией, причем даже часть, которая относилась к Одесской области. Такие случаи нужно использовать на международной арене", — сказал он.

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Политолог обратил внимание, что в инциденте был замешан именно болгарский корабль.

"Ирония в том, что уже и с болгарами Россия начала ссориться. То их агентов высылают из Болгарии, то мы видим угрозы, а теперь уже и корабли вытесняют. Это поле для работы дипломатов, чтобы показать системность политики России и использовать его как дополнительный инструмент для усиления санкций. К сожалению, сейчас у нас ограничен военно-политический инструментарий для того, чтобы деоккупировать Крым и морские территории, но мы точно должны их отстаивать", — заявил он.

Ранее политолог рассказал, что принесет Украине перемирие на Донбассе.