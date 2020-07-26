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Для Путина это серьезно — эксперт о протестах в России Эксперт рассказал, о чем говорят протесты россиян в Хабаровске и чем они могут закончиться

В российском Хабаровске продолжаются акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора. Ситуацию прокомментировал эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

"К этой ситуации нужно относиться более чем серьезно. Потому что сами россияне из Госдумы рассматривают эти явления как бунт региональных олигархов. То есть после того, как Путин получил власть еще на пару лет и хочет сделать революцию по некоторым направлениям, внутренняя олигархия не воспринимает это и подняла народ. Можно говорить, что они в России это воспринимают фактически как революционную ситуацию. Революция в Хабаровске воспринимается Москвой как контрреволюция, как сепаратизм фактически. Поэтому это серьезно", — сказал он.

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Эксперт пояснил, что именно может не устраивать местный олигархат.

"Когда Россия имела сверхприбыли по продаже нефти, газа, алмазов, золота, то было перераспределение денег и ресурсов в регионы. Когда эта база сузилась, это стало не устраивать региональных лидеров. Посмотрите лозунги хабаровчан: "Долой Москва", "Дальше от Москвы", "Мы сами справимся". Фактически регион воспринимает себя так, что центр его забыл, идут центробежные процессы. Регионы начинают задумываться, а в правильном ли направлении идет Москва, правильная ли международная политика, которая привела к ограничению ресурсной базы. Это первые признаки предреволюционной ситуации", — отметил он.

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В Хабаровске третьи выходные подряд проходят массовые протесты. Люди требуют справедливости для бывшего губернатора Сергея Фургала, который был задержан 9 июля в Хабаровске. Его обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах, после чего отправили в Москву и арестовали. С 11 июля в Хабаровске и других городах края продолжаются митинги в поддержку экс-губернатора. Сергей Фургал возглавлял регион с осени 2018 года.