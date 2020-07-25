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"Масштабность репрессий впечатляет": политолог о ситуации в Беларуси Белорусов вдохновляют протесты в США и России

Эксперт по вопросам внешней политики Владислав Фарапонов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о преследовании людей в Беларуси накануне выборов президента.

«Репрессии для Беларуси и вообще авторитарных режимов - не новость. Но можно сделать вывод, что людей прорвало именно сейчас - и тут надо учитывать, что это может быть совпадение нескольких факторов: это эпидемия коронавируса, это нерегистрирование кандидатов, также, я думаю, в определенной степени вдохновляют и протесты в США и России», - отметил эксперт.

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По его словам, протесты в Беларуси продолжатся и после выборов президента.

«Репрессии не впервые, но их масштабность впечатляет. И я убежден, что эти протесты и после выборов будут продолжаться и, очевидно, только нарастать», - отметил Фарапонов.

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Напомним, выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Единственным президентом с момента введения этой должности в стране после распада СССР был Александр Лукашенко.