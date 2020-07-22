17:04, Сегодня

Туристы из арабских стран интересны Украине - эксперт объяснил, почему По мнению эксперта, нужно развивать инфраструктуру, учитывая специфику исламских стран

Туристы из арабских стран представляют для Украины значительный интерес и оставляют в нашей стране большие суммы.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал эксперт по туризму Антон Тараненко, комментируя указ президента Владимира Зеленского, которым для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии устанавливается безвизовый режим.

"Если Австралия и Новая Зеландия - это страны, из которых к нам едет не так много туристов, то как раз туристы из стран Персидского залива и восточной части для нас более интересны. Бахрейн, Оман, Кувейт – это туристы, которые приезжают в города Украины и тратят значительные средства", - сказал эксперт.

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Тараненко пояснил, что арабских туристов привлекает в Украине "климат и возможность подышать свежим воздухом, зеленые леса, реки, горы; съездить на Западную Украину, попить там целебной воды".

"Они по большей части приезжают семьями от четырех до семи человек, со всей своей прислугой, это богатые туристы. Нам нужно с ними работать. Постсоветские страны, такие, как Азербайджан и Грузия, давно принимают этих туристов", - сказал Тараненко.

По мнению эксперта, в Украине нужно развивать инфраструктуру, учитывая специфику исламских стран - соответствующие рестораны, сервис, поведение персонала.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив посоветовала украинцам планировать отпуск в пределах страны и дала советы по внутреннему туризму.